Il week end dedicato agli innamorati è a Torre Pedrera di Rimini

Eventi

Rimini

| 15:02 - 03 Agosto 2018

A Torre Pedrera è iniziato alla grande il week end dedicato alle coppie innamorate: la manifestazione si svolge in quattro giorni e abbraccia tutto il paese, dalla spiaggia al lungomare, fino alle sale da pranzo di tutti gli hotels e ristoranti. Questi si addobbano con lo stile romantico che fa sciogliere non solo le coppie, ma anche i più piccoli. Proprio questi ultimi giovedì 2 agosto si sono divertiti in spiaggia con gli animatori della Torre Pedrera Welcoming village, che per l'occasione hanno creato spettacolari sculture di sabbia. La serata di venerdì 3 agosto invece è proprio dedicata a ricche cene romantiche negli hotels e ristoranti, mentre sabato 4 a balli e musiche su tutto il lungomare di Torre Pedrera. Infine domenica è la volta della serata conclusiva in cui l'evento clou sarà un concerto romantico presso il Bagno Luca 66. La serata è ben organizzata dai ragazzi del Comitato Turistico di Torre Pedrera capitanati dal loro presidente Gianni Berardi e Moreno Ricci.