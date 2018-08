Alex, morto in scooter a 18 anni: "Un bravo ragazzo che amava la vita". Lo sfogo di un papà

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:47 - 03 Agosto 2018

La tragedia della morte in un incidente stradale di Alex Casadei, un ragazzo di 18 anni di Savignano, deceduto mercoledì pomeriggio in un incidente strtdale su via San Bartolo, tra Savignano e Santarcangelo, ha scosso tutti. Ecco il messaggio di un padre di due figli adolescenti "arrabbiato" per quello che è acascduto ad Alex, che conosceva. Vuole essere un messaggio d'amore per tutti i ragazzi che spesso non prestano la dovuta attenzione alle raccomandazioni, magari giudicate noiose, dei propri figli.

Lo sfogo di un Papà. Oggi è una giornata triste. Per tutti. Per i figli per i genitori per i nonni e per gli amici. Sono genitore di due adolescenti. Bravi. Meravigliosi. Fantastici. Cone genitore sono apprensivo e protettivo. Loro sono semplicemente adolescenti e cone tutti sbuffano, si lamentano dei no e dei consigli, non accettano critiche o confronti. Si credono invincibili e intoccabili. Nulla di grave però perché sono adolescenti. Noi siamo adulti, vecchi, pallosi,sempre incazzati, di fretta, sommersi di problemi, ma la cosa principale è che ogni santo giorno siamo i vostri genitori. Ascoltateci ogni tanto, non è vero che le nostre preoccupazioni sono cose esagerate, che le nostre raccomandazioni sono così pallose da essere non credibili. Ascoltateci. Non pensate che là fuori sia cone nei film. Che è tutto finto. Ascoltateci. Ascoltate quello che succede ogni giorno. Non sono cose che si spengono con un telecomando. Quando vi diciamo.. attenti per la strada, attenti in discoteca, attenti con l’alcool, attenti quando uscite, andrete piano, non siamo pallosi. Abbiamo paura. Paura per voi. Paura che il vostro entusiasmo la vostra meravigliosa voglia di vivere ( che forse a volte in noi è un po annebbiata) vi faccia fare un passo falso. A volte non si torna indietro. A volte è troppo tardi. Ascoltateci. Ascoltate i nonni , i fratelli e le sorelle, ascoltate gli amici. Vi prego Aiutateci a farvi uomini a farvi donne.. aiutateci a farvi diventare grandi così che anche voi possiate far grandi i vostri figli e nostri nipoti. La maggior parte di chi legge già penserà “ma che genitore noioso”.. si può essere ma non importa. Oggi un qualche genitore vorrebbe ancora poterle dire queste cose.. e forse qualche figlio vorrebbe ancora sentirle. Per me oggi è un giorno triste. Non so per quale strano disegno nella vita succedano certe cose, e non riuscirò mai a capirle. Ma non lasciamo che succedano invano. Non lasciamo che il sacrificio e il dolore si perdano in un messaggio, in un articolo di giornale, non lasciamo che questo diventi un film. Che finisce . Che si spegne se non ci piace. Quel dolore nel petto non finisce più. Impariamo assieme ad ascoltarci. Parliamo. Confrontiamoci. E scusateci.. ma siamo solo genitori apprensivi e innamorati. Ciao figli miei. Vi voglio bene. Ciao Alex