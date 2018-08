Calcio serie C, l'Imolese ripescata: ci sarà di nuovo il derby. Como e Prato non ammesse

Sport

Rimini

| 14:46 - 03 Agosto 2018

La FIGC, tramite diverse comunicazioni ufficiali, ha reso noto che Cavese, Imolese e Juventus B sono state ripescate in Serie C. Ammissione non accettata, invece, per Como e Prato. I primi per la mancata presentazione della due garanzie secondo quanto richiesto, i secondi per problemi infrastrutturali.

Lorenzo Spagnoli, presidente dell'Imolese, festeggia il ripescaggio in serie C con un'intervista al sito ufficiale dei romagnoli: "Quando sono diventato presidente dell'Imolese in Eccellenza, l'obiettivo era di arrivare in serie C in 5 anni. Non era semplice, ma siamo riusciti a raggiungere la terza serie del calcio italiano e ora possiamo esultare. Credo sia un grande traguardo per la città di Imola ma non vogliamo fermarci qui: nel giro di un paio d'anni vogliamo diventare protagonisti anche in serie C, poi chissà...Non siamo riusciti a vincere il campionato ma il doppio successo nei playoff ci ha messo in condizione vantaggiosa per il ripescaggio. Un ringraziamento va anche al gruppo dell'anno scorso: senza la vittoria nei playoff, probabilmente ora non saremo qui a festeggiare".