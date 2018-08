Cocaina e marijuana, arrestato pusher nigeriano al Parco Cervi. In casa aveva le 'dosi' già pronte

Cronaca

Rimini

| 14:26 - 03 Agosto 2018

Nel corso della tarda serata giovedì 2 agosto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, O. T., 22enne originario della Nigeria, da alcuni anni domiciliato a Rimini, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In particolare i militari, impiegati in un servizio antidroga in abiti civili, transitando in una stradina secondaria nei pressi del Parco Cervi, notavano il giovane, a loro già noto in quanto individuato come assiduo frequentatore del parco, che, avendoli riconosciuti, cambiava strada come per allontanarsi. I Carabinieri, pertanto, procedevano a fermarlo ed a sottoporlo a controllo di polizia e, d’intesa con la locale Autorità Giudiziaria, a successiva perquisizione personale e domiciliare conclusasi con esito positivo: infatti, nella camera da letto del giovane, i militari rinvenivano 10 involucri in cellophane contenenti complessivamente 400 grammi di marijuana, 7 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino elettronico di precisione nonché la somma di euro 950 ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso della mattinata odierna, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere in attesa della prima udienza dibattimentale.