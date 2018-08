Lorella Cuccarini torna in TV, poi teatro con Ingrassia in scena anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:17 - 03 Agosto 2018

"Uno show tutto mio? La tv rimane sempre un grande amore. Ma solo per cose per cui vale veramente la pena. Alle volte anche non esserci può essere un segnale forte". Parola di Lorella Cuccarini, che in autunno sarà su Canale 5, new entry insieme a Elisabetta Canalis nel cast dell'Isola di Pietro 2, fiction Lux Vide con Gianni Morandi protagonista. "Sono Isabella Sulci, la mamma di Matteo, interpretato già dalla prima serie da Federico Russo", dice. Sentimenti, rapporto madre-figlio e un pizzico di giallo, il suo ingresso già dalla seconda puntata. Ma ad attendere la Cuccarini da metà ottobre c'è anche il teatro, con il ritorno in scena di Non mi hai più detto ti amo, commedia di Gabriele Pignotta con cui ha debuttato nella prosa, ancora accanto a Giampiero Ingrassia, come fu 20 anni fa per il musical Grease. "Al tempo eravamo Sandy e Danny - ricorda - Oggi siamo Serena e Giulio, più maturi e sposati". Tra le tappe anche Rimini martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre al Teatro Galli.