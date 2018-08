Santarcangelo, a buon punto i lavori alla rete fognaria zona stazione. Ultimato nuovo micro tunnel di 900 metri

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 03 Agosto 2018

Sopralluogo degli amministratori comunali e dei tecnici di Hera, nella giornata di ieri (giovedì 2 agosto) al cantiere di via Pasquale Tosi dove procedono i lavori per il potenziamento della rete fognaria della zona stazione. L’intervento, ormai giunto alla fase conclusiva, metterà in sicurezza idraulica non solo le aree residenziali limitrofe alla stazione ferroviaria, ma una zona ancora più vasta qualora ve ne fosse la necessità. L’impianto idraulico di smaltimento dell'acqua in eccesso in corso di realizzazione nella sede stradale di via Pasquale Tosi permetterà infatti di convogliare le acque nella rete idraulica che porta al depuratore, oppure di attivare – in caso di abbondanti piogge – sia il vecchio che il nuovo micro tunnel che attraversano la linea ferroviaria. Con un diametro di un metro e sessanta centimetri, il nuovo micro tunnel ultimato proprio in questi giorni permette alla rete fognaria, lunga circa 900 metri, di raggiungere via Ronchi per poi correre lungo un tratto di via Calancone, deviare in una strada di campagna, attraversare via San Vito e terminare nel fiume Uso.



Per l’assessore al Lavori pubblici Filippo Sacchetti, quella in corso è fase più importante nella costruzione del nuovo collettore sia per quanto riguarda l’aspetto tecnologico che per l’impegno economico. “I lavori procedono secondo il programma previsto – aggiunge l’assessore Sacchetti – e a metà settembre, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, saranno riaperte al traffico sia via Ronchi che via Pasquale Tosi anche se solamente a senso unico, mentre bisognerà aspettare fine settembre inizio ottobre per vedere completate tutte le opere. L’intervento, fra i più importanti di questo genere mai realizzati a Santarcangelo – conclude l’assessore Sacchetti – è interamente finanziato con circa due milioni di euro nell’ambito del piano del servizio idrico integrato approvato da Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti e realizzato da Hera”.



Intanto procedono anche i lavori per il rifacimento della rete fognaria nelle vie Leonardo da Vinci e Benjamin Franklin. L’intervento nelle due traverse di viale Marini sostituirà le vecchie condutture con un nuovo impianto fognario al quale andranno collegate le utenze private presenti nelle due vie.



Infine, è ormai in dirittura d’arrivo l’approvazione del progetto per l’ampliamento della rete fognaria delle vie Pace, Marte e Saturno (traverse di via Santarcangiolese). I lavori sono già finanziati nell’ambito del piano degli investimenti Atersir per l’anno 2019.