Domenica 5 e lunedì 6 agosto due concerti di musica classica alla Pieve Romanica di Santarcangelo

| 13:05 - 03 Agosto 2018

La 69^ Sagra Musicale Malatestiana di Rimini propone, per il terzo anno consecutivo, due appuntamenti “collaterali” con la musica classica anche presso la Pieve Romanica di Santarcangelo.



Domenica 5 agosto alle ore 21,30 i violoncellisti riminesi Alberto e Claudio Casadei (padre e figlio, entrambi di fama internazionale) e il pianista anconetano Paolo Biondi del PianoCellosTrio si esibiranno sulle composizioni di Handel, Piazzolla e Casadei. Ingresso 10 euro.



Lunedì 6 agosto alle ore 21,30 è invece in programma il concerto degli allievi della classe di pianoforte del Maestro Roberto Prosseda.



Le iniziative “collaterali” sono organizzate in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e l’Associazione Musicale ClassicAllMusic nell’ambito delle Masterclass Internazionali che si svolgeranno sia presso l’Istituto superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini sia nella città di Santarcangelo dal 6 al 28 agosto. Il calendario completo sul sito www.classicallmusic.com.



Per informazioni e biglietteria è possibile telefonare al numero 0541/793811 dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. I biglietti sono disponibili anche on line sul sito www.sagramusicalemalatestiana.it.



Alberto Casadei – concertista e compositore, è uno dei più emergenti violoncellisti italiani. Diplomatosi presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del padre Claudio Casadei, ha proseguito gli studi alla Royal Academy di Londra conseguendo il Master of Arts e l’Advanced Diploma. Vincitore di concorsi internazionali, parallelamente alla sua attività solistica ha ricoperto il ruolo di Primo violoncello nell’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, nell’Orchestra Arena di Verona e nell’Orchestra Mozart sotto la guida di Claudio Abbado. Suona un violoncello Domenico Rogieri del 1698 appartenuto a Pablo Casals.



Claudio Casadei – docente di violoncello presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha iniziato gli studi presso l’Istituto “G. Lettimi” di Rimini per proseguire il percorso didattico presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Ancor prima di diplomarsi vince il concorso sia per l’Orchestra Giovanile Europea che per il Teatro alla Scala di Milano. Parallelamente svolge un attività concertistica che l’ha portato nelle più prestigiose sale del mondo sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha inciso per la casa discografica Bongiovanni, Mondo musica di Baviera e Camerata di Tokyo.



Paolo Biondi – talento del pianoforte, a soli 12 anni suona come solista con l’orchestra sotto la direzione di Taverna , Abbado e Chally. In seguito, una brillante carriera lo vedrà protagonista in importanti festival internazionali sia come solista che in musica da camera, soprattutto in duo con il celebre sassofinista Federico Mondelci. È docente di pianoforte presso il Conservatori “G. Rossini” di Pesaro.