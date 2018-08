Al Museo della Città di Rimini vanno in mostra le opere dell'artista riminese Pier Paolo Del Bianco

Eventi

Rimini

| 12:58 - 03 Agosto 2018

Due esposizioni inaugurano sabato 4 agosto al Museo della Città di Rimini: '1998-2018' di Alan Gattamorta e 'Viaggio di fantasie e ossessioni' di Pier Paolo Del Bianco. L'antologica di Gattamorta (inaugurazione alle 17.30) è allestita in 12 sale dell'Ala Nuova. L'artista, nato a Boston (Usa) nel '53, da molti anni risiede e lavora a Cesenatico: pittore, disegnatore e mosaicista, già presente alla Biennale dl Disegno 2016 con una sala personale, mostra un'estesa selezione di dipinti e mosaici su carta per un'indagine sullo stile e sullo sguardo. La mostra di Del Bianco (inaugurazione alle 18) è ospitata nella Manica lunga e comprende opere dalla metà degli anni '80 fino alle ricerche più recenti, grazie a viaggi e relazioni, per un dialogo con l'art brut tedesca e il grafitismo americano di questi decenni. Entrambe le mostre, aperte fino a metà settembre, sono accompagnate da un testo di Massimo Pulini.