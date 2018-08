Basket, Franco Ferroni nello staff dei Crabs? 'Mi hanno chiamato, ma ho anche altre richieste'

Sport

Rimini

| 13:15 - 03 Agosto 2018

Simone Brugè che dai Crabs passa a RBR col ruolo di vice di Massimo Bernardi, Franco Ferroni che dagli Angels non trascloca a RBR come pareva scontato (è stato per due anni il collaboratore del coach riminese sulla panchina di Santarcangelo, foto Aldo Sgroi), ma finisce ai Crabs. E’ uno scenario che in parte si è già realizzato e che nei prossimi giorni potrebbe completarni in maniera definitiva.

L’ex talento del Basket Rimini, ore 46enne, uno dei tanti gioielli sfornati dalla scuola di Claudio Papini, per 15 anni protagonista sui parquet di serie A1 e A2 con le canotte di Rimini, Fortitudo, Milano, Forlì e Roma (due promozioni col Basket Rimini, una con Fabriano, due con gli Angels e una finale scudetto persa con la Fortitudo, per non contare i cinque scudetti giovanili), si sta ritagliando un ruolo nel mondo del basket. La palestra degli Angels gli è servita, sarebbe voluto rimanere al fianco di Bernardi, ma…

Ferroni, che è successo?

“La società avrebbe voluto affidarmi un doppio ruolo: nello staff della prima squadra e come vice della formazione di Santarcangelo (disputerà la C Silver), io invece ho espresso il desiderio di occuparmi solo di prima squadra per ritagliarmi più tempo per me stesso e altri progetti che ho in testa. Su questo punto non abbiamo trovato l’accordo economico. Mi dispiace che sia finita così perché con Bernardi c’è un rapporto particolare, ma io devo fare la mia strada. Auguro a RBR tutto il bene possibile, il progetto è molto bello”.

E’ vero che potrebbe finire alla casa madre, il Basket Rimini?

“C’è stato un contatto di recente, mi è stato proposto il ruolo di vice allenatore. Mi piacerebbe, lavorare coi senior è più affascinante, anche con i più grandi potrei portare la mia esperienza maturata in tanti anni di basket, rendermi utile in palestra per migliorare la tecnica dei giocatori. Tra l’altro allenerei Niccolò Moffa, il figlio di mia cugina, un motivo in più per non lasciare Rimini. Prossimamente mi risentirò con lo staff di Capicchioni (Ferroni è in vacanza in Spagna, ndr)”.

A proposito di senior, che dice dell’arrivo di Maggioli?

“E’ stato un grande colpo. Michele in serie C Gold può fare la differenza”.

Crabs a parte, ha altre ipotesi di lavoro?

“Mi ha contattato un club di serie B ambizioso e un paio di serie C, uno in regione e uno fuori: sto valutando i loro progetti. Se sono convincenti la cosa può essere interessante,

in linea di massima comunque preferirei non allontanarmi da Rimini”.

Stefano Ferri