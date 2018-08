Dalla Tari al riciclo, ai cittadini piace "Gemmano Differenzia": incontro con Hera e il comune

Attualità

12:23 - 03 Agosto 2018

Sala Pillitteri gremita per assistere all’incontro sul tema dei rifiuti con la presenza di amministratori, tecnici comunali e tecnici di Hera. L’amministrazione comunale, insieme ai cittadini di Gemmano, ha fatto una disamina dei problemi: dal caro TARI, alle modalità di conferimento, all’organizzazione della raccolta. L’obiettivo dell’amministrazione, concordato con Hera e condiviso dai cittadini, è quello di introdurre cambiamenti e aggiustamenti importanti per arrivare entro il 2020 al miglioramento del servizio e alla riduzione dei costi di gestione. Si parte a settembre con l’introduzione, prima esperienza nei comuni collinari, del cassonetto dell’organico. Considerato che l’organico ammonta a circa il 30% della raccolta, si punta, con questa sola azione, ad un incremento fino al 15% di raccolta differenziata. Poi gli incentivi in bolletta per l’uso della compostiera, che determina il riconoscimento del 2,5% della raccolta differenziata. Quindi l’installazione del raccoglitore degli oli. Di seguito, entro il 2019, sarà definito il progetto per l’introduzione dal 2020 della raccolta porta a porta e l’applicazione della tariffa puntuale, chi più sporca più paga. Il prossimo 28 agosto partirà l’info point presso il Comune di Gemmano per l’informazione e la distribuzione ai cittadini degli strumenti per il nuovo sistema di raccolta. Saranno svolti incontri nelle frazioni. Da segnalare infine che la Pro Loco, e quindi l’organizzazione della Sagra della pappardella che si terrà a Gemmano dal 12 al 15 agosto, ha aderito al progetto "Gemmano Differenzia" attuando la raccolta differenziata di organico, plastica, vetro e carta.