Week-end esplosivo con tanti concerti, feste e ospiti internazionali. Ecco cosa fare a Rimini e provincia

Eventi

Rimini

| 11:45 - 03 Agosto 2018

Agosto parte alla grande con tanti concerti live: Sting, Ermal Meta, Michele Bravi e Elodie, Tullio De Piscopo. Ma a Rimini e provincia ci si può sbizzarrire tra feste, enogastronomia, tradizione e le mitiche discoteche con ospiti internazionali. Ecco qualche spunto per organizzare al meglio questo caldo week-end.





MUSICA E CONCERTI





A Riccione prende il via venerdì sera 'Deejay on stage 2018' con due grandi artisti del panorama musicale, Ermal Meta e Joan Thiele. Mentre sabato 4 agosto le luci si accenderanno su Michele Bravi ed Elodie che hanno scalato la classifica con Nero Bali dopo avere fatto percorsi paralleli nei talent Amici e X Factor. QUI tutte le info.





Sting ritorna a Cattolica, questa volta insieme a Shaggy: l’ex leader dei Police aveva annunciato già una serie di concerti in Italia, affiancato da uno dei rapper più noti al mondo e sarà in Romagna il 5 agosto a Cattolica. Insieme presenteranno i loro classici e i brani tratti dal loro album 44/876.





Venerdì 3 agosto i Miscellanea Beat Live riaccenderanno gli amplificatori dei giardini dell’Alba a Riccione grazie alla rivisitazione di famosi brani pop, per una travolgente serata tra musica, intrattenimenti, buon cibo e divertimento. QUI tutte le info.





L'incontenibile energia e le percussioni di Tullio de Piscopo pronti ad esplodere a Villa Verucchio all'interno del Live Music Festival. La manifestazione, che ha festeggiato 10 edizioni, venerdì 3 agosto ospiterà sul suo palco l'artista napoletano. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.30 in Piazza Europa. QUI tutte le info.





Domenica 5 e lunedì 6 agosto la Sagra musicale Malatestiana si sposta alla Pieve Romanica di San Michele con due concerti di musica classica. Il primo appuntamento, alle ore 21,30 di domenica 5 agosto, vedrà protagonisti Alberto Casadei, Claudio Casadei e Paolo Biondi del “PianoCellosTrio” mentre lunedì 6 agosto – sempre alle 21,30 – è in programma il concerto degli allievi del classe di pianoforte del Maestro Roberto Prosseda.





MANIFESTAZIONI E FESTE





Il 3, 4 e 5 agosto 2018 il Parco Marecchia ospiterà la seconda edizione del Tiberio Music Festival, che vedrà per tre giorni alternarsi artisti, cantanti, gruppi e deejay di fama internazionale. Alcuni dei più noti e rappresentativi esponenti della musica raggae e afro, elettronica e rock si esibiranno nello straordinario contesto dell’invaso del Ponte di Tiberio, scenografia d’eccezione per un festival interamente gratuito. QUI tutte le info.





Sabato 4 agosto la Tenuta Santini è pronta ad accogliere il gran finale della rassegna “Ridi per Bacco”. Alle ore 20, nel verde giardino circondato dai colli, si comincia ad assaporare le prime specialità della casa. Alle ore 22 andrà in scena l’ospite della serata: Antonio Ornano. Il celebre comico ligure diventato famoso a Zelig porterà sul palco della Tenuta sotto le Stelle lo spettacolo “Antology”.





Recuperare la memoria storica e la cultura legata al giacimento di zolfo, chiuso nel 1964, nel quale lavoravano 1.600 operai. È questo l’obiettivo della tre giorni di eventi: “Miniera in festa”, che si svolgerà dal 3 al 5 agosto nel borgo di Miniera (frazione di Novafeltria) grazie all’impegno dell’associazione Minatori di Miniera di Novafeltria. QUI tutte le info.





Da Domenica 5 agosto, per quattro giorni consecutivi, a Gradara la fantasia sarà al potere con il grande evento "The Magic Castle Gradara". Un cartellone con 116 spettacoli e più di 80 artisti di 14 compagnie teatrali italiane e internazionali. A "The Magic Castle Gradara" per la prima volta “antilopi” e ballerine olandesi del Teatro Pavana e la premiere dei Blue Birds alieni, nuova creazione del Close Act Theathre di Amsterdam. QUI tutte le info.





Da venerdì 3 agosto a domenica 5, la Rocca Malatestiana di Verucchio diventa appuntamento fisso per gli appassionati di rievocazioni storiche e del buon cibo. Menù da una dozzina di portate “condito” da spettacoli, accampamenti medievali e combattimenti con l’arco. QUI tutte le info.





CINEMA





Proseguono con successo gli eventi di Cinema in Giardino, la rassegna estiva nell'arena di viale Lazio a Riccione Paese a cura di Giometti Cinema, Comitato d'area Riccione Paese, Comune di Riccione. Ospiti venerdì 3 agosto il regista Antonio Pisu e gli attori Raffaele Pisu e Paolo Rossi a presentare il loro Nobili Bugie mentre l’ospite di sabato 4 agosto a presentare Favola è la protagonista Lucia Mascino, l’attrice che con Filippo Timi ha portato la dissacrante commedia a teatro e al cinema.





La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini. Venerdì 3 agosto la Vela si ferma a Montegridolfo (piazza Matteotti) con il film The most beautiful day di di Florian David Fitz con Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara e Rainer Book. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





La prestigiosa stagione dei 30 anni del Cocoricò, entra nel clou della sua programmazione con il ritorno in Italia della Guest Star internazionale più gettonata dell’ultimo decennio: Deamau5. Venerdì 3 Agosto, Deadmau5 inizierà, proprio dal Cocoricò, il suo "World Tour" 2018. QUI tutte le info.





Venerdì al Top Club Show Dinner: "La Suite", la nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, aperitivo, cena-spettacolo con Andrea nicoletti. Guest Star voice & Electric Violin Mark Lanzetta. After dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Sabato al Byblos è Tunga Party, la festa più colorata della romagna che riflette il vero spirito dell’intrattenimento: musica, arte, cultura e spettacolo. L’animazione comincerà dalla cena e andrà avanti tutta la notte.





Sandy Marton festeggia 35 anni di carriera sabato sera 4 agosto al Living (ex Bobo, storico locale sulla spiaggia a Misano Adriatico). Un party dedicato a Ibiza e al successo mondiale 'People from Ibiza'. QUI tutte le info.