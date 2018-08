Tennis, a Santarcangelo al via il torneo femminile. Ct Cicconetti, Lombardini e Buldrini in semifinale

Sport

Rimini

| 11:36 - 03 Agosto 2018

Due giovani, Marta Lombardini (n.2), in grande evidenza sui campi di casa, e Matilde Buldrini (Gt Rivazzurra) sono le prime semifinaliste del torneo di 3° femminile del Ct Cicconetti. Intanto quarti di finale per un’altra portacolori del Ct Cicconetti, Veronica Tosi, e per la cattolichina Alice Franca (Ct Cerri).

Ottavi: Veronica Tosi (3.5)-Agnese Arduini (3.4) 4-6, 6-4, 5-3 e ritiro, Alice Franca (3.5)-Alice Belli (3.4) 6-2, 6-3. Quarti: Lombardini (3.2)-Elisa Ridolfi (3.5) 6-1, 6-3, Buldrini (3.3)-Manuela Benedettini (3.3, n.3) 6-1, 6-1.

Intanto domani parte una classicissima del tennis romagnolo, il torneo nazionale di 4° categoria maschile, il terzo trofeo “Gelateria 3 Bis”, con 113 giocatori al via ed il gruppo dei 4.1 che comprende Zonghetti, Zanini, Arcangeli, Zannoni, Guerra, Guidi, Russo, Cesaroni, Petrini, Giammarinaro, Maestri, Montinari, Cristoni, Pianosi Amadio, Storoni, Muratori, Novelli, Galvani ed i locali Raffaelli, Venturini, Corradini e Sorrentino.



SANTARCANGELO Al via sabato il torneo di 4° femminile del Ct Casalboni. Dalle 9 sono previsti i primi cinque incontri con l’ultimo previsto alle 19.30.

Sono 27 le giocatrici in campo, con il seeding guidato dalle 4.1 Daniela Tombeni (Ct Cerri Cattolica), Raffaella Maletti (Ct Cesarea Ravenna) e Mirella Mancini (Tc Riccione), da seguire le giocatrici di casa Roberta Montanari (4.2), Marta Giampaoli, Sandra Domeniconi e Sara Ricci. Si profila un’altra settimana di ottimo tennis sui campi del Club clementino.