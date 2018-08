Corto circuito in cucina, frigo va a fuoco a Santarcangelo. Intervengono i pompieri

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:16 - 03 Agosto 2018

Fiamme giovedì sera in un appartamento di via Nuvolari a Santarcangelo di Romagna. L'allarme è stato dato alle ore 21, sul posto i vigili del fuoco di Rimini. L’ intervento ha riguardato un’abitazione al civico 2/a. Secondo quanto è stato appurato, le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito del frigorifero. L’incendio è partito da alcune scintille. A fuoco una parte della cucina dell’appartamento. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che, hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, dando corso quindi alla bonifica del locale.