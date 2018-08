Sabato 4 agosto Sandy Marton festeggia i 35 anni di carriera al Living di Misano

Eventi

Sandy Marton festeggia 35 anni di carriera sabato sera 4 agosto al Living (ex Bobo, storico locale sulla spiaggia a Misano Adriatico). Un party dedicato a Ibiza e al successo mondiale 'People from Ibiza'. "Sabato al Living rivivremo e balleremo le atmosfere degli anni ‘80 e ’90 con una festa esclusiva chiamata "El Blanco - dicono l’organizzatore Fabrizio Zanni -; Sandy Marton, è stato prodotto da Claudio Cecchetto, che in questi giorni si trova a Misano Adriatico, dove ha lanciato un nuovo brand per contraddistinguere una zona di spettacoli, passeggiate, intrattenimenti, che si sviluppera’ nei prossimi anni, "Misano Marittima". Cecchetto lo lanciò nel 1983, debuttò come ballerino di Gioca Jouer, poi con il tormentone del primo singolo “Ok Run”(1983) che fu seguito subito dopo da “People from Ibiza”(1984) il brano che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo e disco più venduto in Italia lo stesso anno.