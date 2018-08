Deejay on stage a Riccione, concerti fino al 24 agosto. Venerdì sera apertura con Ermal Meta

Eventi

Riccione

| 09:21 - 03 Agosto 2018

Prende il via a Riccione l’estate di concerti con Radio Deejay: 13 serate tutte a ingresso libero in cui saliranno sul grande palco di piazzale Roma gli interpreti delle più celebri hit italiane e internazionali. A condurre le serate il team ufficiale composto da Rudy Zerbi, Andrea & Michele e La Pina Dj, con la collaborazione di Chicco Giuliani.

'Deejay on stage 2018' apre venerdì sera 3 agosto con due grandi artisti del panorama musicale, Ermal Meta e Joan Thiele. Mentre sabato 4 agosto le luci si accenderanno su Michele Bravi ed Elodie che hanno scalato la classifica con Nero Bali dopo avere fatto percorsi paralleli nei talent Amici e X Factor. Martedì 7 agosto è la volta di Soler con le sue hit. L’interprete della colonna sonora dell’estate 2018 con il brano La cintura sarà accompagnato da Mihail, polistrumentista, autore e produttore, nel marzo scorso il suo singolo Who you are ha conquistato la top ten della rotazione radiofonica italiana.

L’8 agosto avrà sul palco i Dark Polo Gang, band amata dai giovanissimi, collettivo trap italiano nato a Roma nel 2014, mentre nella serata del 9 agosto a scaldare il pubblico ci penseranno Calcutta, Carl Brave X Franco 126 e Francesca Michielin.

Il Ferragosto di Riccione sarà una tripletta di eventi imperdibili, tre serate, il 14, il 15 e il 16 che vedranno esibirsi il 14 gli idoli delle ragazze Benji & Fede, che tornano per il terzo anno consecutivo sul palco di Deejay On Stage con il loro nuovo successo estivo Moscow mule e Irama, vincitore del talent show Amici; il 15 il gruppo pop rock Le Vibrazioni e Merk & Kremont, una delle nuove realtà di maggior successo della scena dance; il 16 Boomdabash, che firmano uno dei tormentoni dell’estate, Non ti dico no, con il featuring di Loredana Bertè, Takagi & Ketra, tra i protagonisti del nuovo pop italiano, in radio con Amore e Capoeira insieme a Giusy Ferreri, anche lei sul palco la stessa sera, Alice Merton, artista di origine tedesca reduce del colossale successo di No Roots e gli Ex-Otago, attualmente fuori con due canzoni, il loro nuovo singolo Tutto Bene e la partecipazione nel nuovo pezzo di Max Pezzali di cui sono anche coautori.

La seconda metà del mese comincia la sera del 18 agosto con Cosmo, artista che registra sold out in tutta Italia, e con Lo Stato Sociale freschi di un secondo posto al Festival di Sanremo e rivelazione dell’anno con il brano Una vita in vacanza. Il 21 agosto torna a Riccione un artista che ama particolarmente il palco di Deejay on Stage, Emis Killa, tra i rapper più seguiti della scena italiana, che avrà la compagnia di Federica Abbate, autrice di hit come L’amore eternit per Fedez o Nessun grado di separazione per la Michielin. Il 22 agosto sarà la volta di The Kolors, gruppo amatissimo dal pubblico femminile, che ha come frontman Stash e di cui è appena uscito il nuovo singolo Come le onde che vede la partecipazione di J-Ax ed è già in altissima rotazione in tutte le radio

Ci avviamo al gran finale con una serata-evento, quella del 23 agosto che vedrà salire sul palco Elettra Lamborghini, uno dei personaggi dell’anno, Drefgold, rapper italiano classe 1997, e Sfera Ebbasta, il re della trap diventato una rockstar, come recita il titolo del suo ultimo album che ha spopolato in Italia (triplo disco di platino), il primo artista del nostro Paese ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify, mentre tutte le undici canzoni contenute nel suo Rockstar hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify. Si chiude il 24 agosto con la serata in cui verrà proclamato il vincitore di Deejay On Stage 2018 e che avrà come special guest il rapper Shade e Federica Carta, terza classificata ad Amici, ha conquistato le classifiche con Federica, il suo primo album. Gli spettacoli iniziano alle 21.30.