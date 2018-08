Ufficiale, recuperato il 10 agosto il concerto di Albano e Romina 'saltato' alla Darsena

Attualità

Rimini

| 08:46 - 03 Agosto 2018

AlBano e Romina tornano a Rimini in concerto. E' stata ufficializzata la data dell'esibizione dei due artisti in romagna, per "risarcire" i fan che si erano presentati al Beat Village a luglio rimandendo a bocca asciutta. Venerdì 10 agosto in piazzale Fellini ci sarà lo show gratuito dei cantanti.

Uno spettacolo "riparatore" dopo le note vicende che hanno coinvolto gli artisti e l'organizzazione del Beat Village per il concerto saltato poco più di una settimana fa, il 26 luglio.

La vicenda tra i cantanti e gli organizzatori della manifestazione alla Darsena proseguirà probabilmente per vie legali, mentre sarebbero già stati attivati i rimborsi per i biglietti venduti.

I fan di Albano e Romina possono così darsi appuntamento a Piazzale Fellini nel weekend che precede il Ferragosto. Il concerto dei due artisti sarà uno degli eventi di punta dell'agosto riminese.