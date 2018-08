Perde controllo dell'auto e finisce fuori strada: 17enne grave dopo lo schianto con l'amico neopatentato

Cronaca

Rimini

| 20:27 - 02 Agosto 2018

E' finito con l'auto nel fosso che costeggia la carreggiata. Incidente stradale giovedì pomeriggio in via Orsoleto, all'altezza del civico 71, a pochi metri dalla statale 16 di Viserba monte. A perdere il controllo ed uscire di strada, per motivi ancora non del tutto chiari, una Fiat Punto alla cui guida vi era un 18enne neopatentato. Al suo fianco un amico 17enne. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.15. I due viaggiatori sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'abitacolo e, per liberarli, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio il minorenne, che è stato trasportato al 'Bufalini' di Cesena in eliambulanza dove, non sarebbe in pericolo di vita. Il guidatore, invece, è stato trasferito al pronto soccorso di Rimini con un codice di media gravità. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale.