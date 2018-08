Rimini Calcio, Serafini entra nei ranghi biancorossi. Coppa Italia: la prevendita per il derby di Ravenna

Sport

Matteo Serafini è a tutti gli effetti un giocatore del Rimini. Dopo il ritiro e le partite amichevoli il centrocampista classe 1994 entra a pieno titolo nei ranghi. Nelle ultime tre stagioni Setafini ha militato con la casacca della Fya Riccione, in precedenza quelle di Marignanese e Misano.



PREVENDITA DI COPPA ITALIA E' attiva la prevendita dei biglietti per l’incontro di Coppa Italia Ravenna-Rimini, in programma domenica allo stadio “Benelli” con inizio alle 20.30. I tagliandi sono acquistabili nei punti vendita VivaTicket oppure online al seguente indirizzo: https://www.vivaticket.it/ita/event/coppa-italia-18-19-ravenna-ravenna-fc-rimini/115912

Ai tifosi biancorossi è riservato il settore curva sud (capienza 627 posti), i cui biglietti avranno due tariffe: intero € 5 (diritti esclusi), ridotto under 18 anni € 1 (diritti esclusi). Le suddette tariffe il giorno gara diventeranno € 10 euro per l'intero e € 5 per l'under 18.

I PUNTI VENDITA Questi i punti vendita VivaTicket in provincia di Rimini e a San Marino: Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69 - Rimini; Tabaccheria Romani: via Popilia 5 – Rimini; Rimini Reservation: piazzale Battisti 1 Rimini; Tabaccheria della Piazza: via Molari 10 - Santarcangelo; Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22 – Santarcangelo; Free Shop (c/o Centro commerciale Atlante): via Tre Settembre 17 - Dogana (Rsm); Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69 - Rimini; Tabaccheria Romani: via Popilia 5 – RiminiRimini Reservation: piazzale Battisti 1 - Rimini; Tabaccheria della Piazza: via Molari 10 - Santarcangelo; Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22 – Santarcangelo; Free Shop (c/o Centro commerciale Atlante): via Tre Settembre 17 - Dogana (Rsm)