Volley A2 femminile, ecco il calendario: il 7 ottobre l'Omag al debutto in casa contro il forte Trento

San Giovanni in Marignano

| 18:24 - 02 Agosto 2018

Giovedì è stato diramato il calendario della serie A2 femminile di volley. L’esordio dell’Omag San Giovanni in Marignano, inserita nel girone B, avverrà domenica 7 ottobre in casa contro il Trento, una delle big del girone. Alla seconda giornata, riposo, quindi due trasferte di fila (il 21 ottobre a Sassuolo e il 28 ottobre a Cutrofiano). Alla quinta giornata (1 novembre) turno infrasettimanale in casa con Perugia, il 4 novembre derby a Ravenna, l’11 novembre in casa con Montecchio, il 18 novembre trasferta a Marsala e il 25 novembre si chiude l’andata con la trasferta contro il Cus Torino, squadra in cui milita la palleggiatrice riminese Elisa Morolli.

Le prime cinque dei due gironi accederanno alla poule promozione, le ultime quattro alla poule retrocessione. La squadra di San Giovanni in Marignano con Trento, Perugia, Ravenna e Cus Torino è candidata ad accedere alla poule promozione. Il raduno è fissato per il 20 agosto a San Giovanni in Marignano, il 21 comincerà la preparazione. Intanto per gli abbonamenti si è raggiunta quota 150.