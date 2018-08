Riaperto il caso Scieri, parà morto diciannove anni fa: ipotesi 'nonnismo'. Tra gli indagati anche un riminese

Cronaca

Rimini

| 17:19 - 02 Agosto 2018

Tra gli altri due indagati, a piede libero, per la morte di Emanuele Scieri c'è un militare dell'esercito in servizio. L'accusa ipotizzata dalla procura per tutti è di concorso in omicidio volontario. I due indagati sono originari di Roma e di Rimini. Gli arresti domiciliari per Alessandro Panella, che possiede anche il passaporto americano, sono scattati in quanto gli inquirenti temevano il pericolo di fuga visto che aveva già programmato il rientro negli Stati Uniti. Panella aveva già prenotato per venerdì un volo Roma-Chicago, con successivo volo interno per San Diego, in California, dove l'ex paracadutista laziale, ora ai domiciliari a Cerveteri (Roma), vive e lavora da oltre 10 anni e dove è stato sposato con una cittadina americana. Panella dopo un anno di servizio di leva nella Folgore, aveva lasciato l'esercito, conseguendo poi una laurea in economia negli Stati Uniti. Lavora in California come interprete per una società privata.