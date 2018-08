Illusionisti, funamboli e artisti di strada invadono Gradara: torna "The Magic Castle'

Eventi

Gradara

02 Agosto 2018

Da Domenica 5 agosto, per quattro giorni consecutivi, a Gradara la fantasia sarà al potere con il grande evento "The Magic Castle Gradara". Un cartellone con 116 spettacoli e più di 80 artisti di 14 compagnie teatrali italiane e internazionali. A "The Magic Castle Gradara" per la prima volta “antilopi” e ballerine olandesi del Teatro Pavana e la premiere dei Blue Birds alieni, nuova creazione del Close Act Theathre di Amsterdam.

“The Magic Castle Gradara”, giunta alla quinta edizione, è la manifestazione che trasformerà il borgo medioevale di Paolo e Francesca nella capitale mondiale dell’arte di strada. Da domenica 5 agosto a mercoledì 8 agosto, sempre dalle 18:30 alle 24, strade e piazze diventeranno palcoscenico incantato delle rappresentazioni di più di 80 attori, mimi, funamboli, musicisti e illusionisti. Un programma con 23 spettacoli ogni giorno, quotidianamente accompagnati anche da 24 performance itineranti. Nel programma della giornata inaugurale, tra i tanti eventi in programma spiccano le rappresentazioni offerte da: Arcambold, Teatro Hilarè, Alberto, Vio i “Saurus” di Close-Act Theatre, la “Danza Sufi” di Emad Selim e Zenzero & Cannella Folk Band.

Nel ricchissimo programma da segnalare due prime assolute per l’Italia, entrambe in arrivo dall’Olanda: i trampolieri e le ballerine del Teatro Pavana e i Blue Birds, uccelli acquatici in arrivo dallo spazio, alti tre metri e dal lunghissimo collo, della compagnia olandese Close – Act Theathre.

“La manifestazione è una grande contenitore a cielo aperto di arti sceniche e visive a cui partecipano artisti di respiro internazionale e in grado di richiamare turisti italiani e stranieri alla scoperta di una collina e un borgo medioevale fortificato tra i più belli meglio conservati d'Italia– spiegano il direttore artistico Marcello Franca e la Pro Loco di Gradara organizzatori dell'evento, patrocinato anche dall’amministrazione comunale – sono le quinte di un teatro dove incontri draghi, elfi, folletti, funamboli, mangiatori di fuoco e trovatori. Interpretati e resi vivi e reali da artisti di tutto il mondo. Un racconto da seguire ogni giorno da tardo pomeriggio, fino allo scoccare della mezzanotte”.

E ogni giorno dalla Torre dell’orologio ogni 30 minuti (16.00-18.30) partirà “alla scoperta del borgo di Gradara” una passeggiata raccontata tra storia, intrighi e curiosità del luogo cantato da Dante Alighieri. Al Villaggio dei Folletti invece spazio ai ristori per i più piccoli con ogni pomeriggio una merenda magica, seguita da aperitivi per i più grandi. E visto che i veri principi di “The Magic Castle Gradara” sono bambini e famiglie, a disposizione del pubblico è stato allestito, in collaborazione con “Mamma Mamma Cattolica”, un “baby corner” dotato di deposito passeggini, area cambio pannolini e noleggio marsupi. Non manca neppure una spazio per gli amici a quattro zampe. Durante la manifestazione è infatti attivo un servizio di dog sitting gestito da “Abbaio Camp”.