Fioriere rotte, mancanza di cestini e panchine. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:52 - 02 Agosto 2018

Vasi portafiori rotti, mancanza di cestini rifiuti e panchine nel parco Gondar. E' lo scatto in via Roma inviato alla nostra redazione. "Come è possibile che ancora nessuno é intervenuto a sistemare queste fioriere?" scrive un nostro lettore facendo appelo all'Amministrazione riminese. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.