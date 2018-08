San Giovanni in Marignano, aumentano i servizi per bambini con centri estivi ed esperienze ludico-creative

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:19 - 02 Agosto 2018

Centri estivi, nido, materne e oratori per un’estate divertente e creativa per i ragazzi di San Giovanni in Marignano. L’estate marignanese raggiunge numeri sempre più elevati di adesioni alle iniziative riservate ai giovani cittadini, dai 3 ai 13 anni. Quattro le proposte locali: il Nido Comunale (gestito dalla Cooperativa Acquarello), il Centro Estivo Comunale presso la Scuola dell’infanzia di via Paradiso (gestito dalla Cooperativa Il Piccolo Principe), l’Oratorio dell’Unità Pastorale Gesù Risorto, infine il Summer Camp targato Marignanese Calcio. Nel mese di luglio le proposte stanno coinvolgendo ben 300 bambini e ragazzi. Le iniziative spaziano tra attività ludico-ricreative, espressive e sportive, esperienze sul territorio, marittime, aiuto compiti. L’elemento che contraddistingue tutte queste esperienze è la valorizzazione del gruppo come elemento da cui partire per condividere situazioni divertenti, ma anche stimolanti dal punto di vista sociale. Nota di valore dall’Amministrazione Morelli per la qualità delle esperienze proposte, la professionalità dimostrata dai servizi educativi e la passione civile delle realtà, come quella dell’Oratorio, che sono possibili grazie al contributo appassionato di volontari.

“Anche d’estate -commenta il Sindaco Daniele Morelli- i servizi proposti a San Giovanni in Marignano registrano numeri importanti e vengono incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini.”

“L’estate è un momento nel quale è fondamentale offrire ai più piccoli e ai giovani esperienze diversificate -precisa l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Michela Bertuccioli-, nel senso di attività basate su attività giocose, stimolanti e che stacchino dai consolidati metodi didattici e formativi invernali. Le proposte sul territorio marignanese sono molteplici e vedono coinvolti diverse figure quali, educatori, volontari e animatori tra i quali tanti giovani che stanno dimostrando un solido senso di appartenenza e passione per il proprio paese e per i valori di socialità e di condivisione".