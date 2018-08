Il bagno 28 Otello di Rimini compie 50 anni e li festeggia con i clienti

Eventi

02 Agosto 2018

Compie 50 anni il bagno 28 di Rimini. Lo stabilimento sul lungomare Claudio Tintori è una bellissima realtà che da 50 anni svolge la sua attività con perseveranza e passione. Nata da Otello Giavanardi e continuata dai figli e nipoti, l'intenzione è quella di non mettere mai fine a questo lungo ed entusiasmante viaggio. Il 3 agosto sarà l’occasione per ringraziare la clientela che ha supportato negli anni la storica attività. Dalle ore 18.30 ci sarà un aperitivo in riva al mare, per augurare un 'buon compleanno' al bagno che compie mezzo secolo.