Dieci bambini del Sahrawi accolti dal vicesindaco di Rimini: la permanenza durerà fino al 5 agosto

Attualità

Rimini

| 15:25 - 02 Agosto 2018

Giovedì 2 agosto il vicesindaco Gloria Lisi e il presidente del Consiglio Comunale Sara Donati hanno accolto in sala della Giunta una delegazione di dieci bambini originari del Sahrawi, ospiti a Rimini grazie al progetto curato dall’Associazione Jaima Sahrawi, che dal 2000 sviluppa iniziative per promuovere l’accoglienza e creare rapporti proprio tra i bambini del Sahrawi e i bambini italiani. Ad accompagnarli la presidente dell’Associazione Caterina Lusuardi, il vice presidente del comitato di solidarietà del popolo Sahrawi Giordano Giacomini, la consigliera regionale Nadia Rossi, infine Graziano Urbinati in rappresentanza della Cgil regionale. I bambini sono arrivati a Rimini il 29 luglio scorso: rimarrano nella città fino al 5 agosto, ospitati in una struttura della Diocesi. Durante il loro soggiorno sono stati coinvolti in varie attività, camminate in spiaggia, visite ad alcuni dei parchi del riminese.