A Rimini 156 casi di frode creditizia nel 2017. Crif: in regione oltre 1500

Attualità

Rimini

| 15:14 - 02 Agosto 2018

Sono stati 156 i casi di frodi creditizie attraverso il furto di identità avvenute nel 2017 in provincia di Rimini. E' quanto emerge dalla 26esima edizione dell'Osservatorio Crif-Mister Credit secondo cui, sull'intero territorio nazionale i casi rilevati sono stati più di 26.600 per un importo medio di oltre 5.700 Euro e una perdita economica complessivamente pari a circa 153 milioni di euro. In regione sono 1.516 le frodi registrate. L'Emilia-Romagna si piazza al 7/o posto della graduatoria nazionale alle spalle di Sicilia (4.247), Campania (4.243), Lombardia (2.818), Puglia (2.766), Lazio (2.494) e Piemonte (1.533 casi).