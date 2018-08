Finge malore in strada, poi propone al soccorritore una prestazione sessuale e gli ruba una collanina d'oro

Cronaca

Rimini

| 14:56 - 02 Agosto 2018

Finge un malore straiandosi sull'asfalto della strada, si fa soccorrere da un automobilista di passaggio e poi in macchina gli ruba collanina d'oro dopo essersi visto respingere la richiesta di una prestazione sessuale a pagamento.

Un transessuale di 50 anni di origine argentina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato giovedì mattina dagli agenti di una Volante della Polizza all'altezza di un distribuore di benzina. Lì, tra Rimini e Riccione poco prima, si era reso protagonista di un furto con destrezza.

L'episodio è accaduto alle 5 del mattino. L'automobilista, vedendo un uomo a terra e pensando ad un malore si è fermato sul ciglio della strada lo ha fatto salire a bordo della propria autovettura. Una volta in auto, il passeggero, che aveva tra le mani una bottiglia di whisky, chiedeva di essere accompagnato a casa della sorella poco distante. Durante il tragitto, però, ecco a sorpresa la richiesta da parte del transessuale: una prestazione sessuale in cambio di denaro. Ovvio il rifiuto dell'uomo che, fiutando il pericolo, si fermava al distributore mettendo al sicuro il portafoglio in una borsa nel bagagliaio. Al rientro in auto, però, mentre si legava i capelli per il gran caldo con l'aiuto del passeggero, l'automobilista scopriva di essere stato derubato di una collanina d'oro con un ciondolo. L'automobilista dava l'allarme alla Polizia. In Questura, in effetti, nella borsa del cinquantenne veniva rinvenuta la catenina d'oro restituita al proprietario. L’uomo è stato arrestato per furto con destrezza.