Rimini Calcio, distorsione alla caviglia per Cicarevic. Lunedì raduno per la Berretti: c'è Osagie dalla Savignanese

14:37 - 02 Agosto 2018

E’ una distorsione alla caviglia l’infortunio patito da Cicarevic (foto), l’autore di uno dei quattro gol rifilati dal Rimini al Verucchio nel test di mercoledì sera. Il fantasista salterà sicuramente la partita di Coppa Italia di domenica a Ravenna.

Intanto lunedì allo stadio si raduna la Berretti allenata da Giordano Cinquetti e dal giorno seguente comincerà la preparazione. Nei ranghi anche il giovane attaccante senegalese Osayande Osagie, classe 2001, arrivato in prestito nello scambio con Albini (2000). Osagie è cresciuto negli Allievi, è passato alla Juniores e ha debuttato in prima squadra.

Intanto uno degli ex biancorossi, Luca Righini, corteggiato da club di serie D, potrebbe accettare la proposta de La Fiorita nel campionato sammarinese.