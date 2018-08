VIDEO: Rimini, incidente sul lavoro in piazzale Kennedy. Operaio precipita nel vuoto e rimane incastrato

Cronaca

Rimini

| 14:10 - 02 Agosto 2018

Grave incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di giovedì a Rimini, sul cantiere per la realizzazione del Piano di salvaguardia della balneazione. E’ accaduto attorno a mezzogiorno, tra piazzale Medaglie d’Oro e piazzale Kennedy, quando un operaio è precipitato nel vuoto facendo un volo di alcuni metri e rimanendo incastrato in una cisterna sottostante. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi e l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Sono in corso gli accertamenti per far luce sull'accaduto. Seguiranno aggiornamenti.