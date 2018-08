Villa Verucchio: venerdì al Live Music Festival l'energia di Tullio de Piscopo

Eventi

VillaVerucchio

| 12:51 - 02 Agosto 2018

L'incontenibile energia e le percussioni di Tullio de Piscopo pronti ad esplodere a Villa Verucchio all'interno del Live Music Festival. La manifestazione, che ha festeggiato 10 edizioni, venerdì 3 agosto ospiterà sul suo palco l'artista napoletano. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.30 in Piazza Europa. De Piscopo in oltre 50 anni di carriera è uno dei più grandi percuissionisti italiani, capace di portare l'energia di Napoli in tutto il mondo. De Piscopo sarà la star della seconda parte della serata. In apertura dell'evento suoneranno alcuni nomi noti come Cristina Di Pietro, stella di “The Voice of Italy”, che si esibirà come solista nella prima parte, così come Fatima Diallo, Giulio Garghentini e Stefania Martin, anche corista insieme a Valentina Cortesi e Serena Zaniboni. Ad accompagnarli il chitarrista Giulio Guerrini, Roberto Rizzi e Rodolfo Valdifiori al basso, Simone Migani e Max Rocchetta al piano – tastiere, con Michele Iaia e Paolo Clementi alla batteria.

Info: Paolo 347 2104100

Roberto 328 4111169.