Venditori abusivi bloccati prima di iniziare a "lavorare" in spiaggia: sequestrato ingente quantitativo di merce

| 12:41 - 02 Agosto 2018

Maxiblitz delle forze dell'ordine tra Riccione, Cattolica e Misano contro l'abusivismo commerciale. Giovedì mattina i Carabinieri con personale delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, hanno unito le forze per controlli contro abusivismo commerciale, immigrazione clandestina e degrado urbano. Sono stati controllate 6 persone, di cui 3 bengalesi, un senegalese, un tunisino ed un pakistano, tutti regolari in Italia. I sei sono stati bloccati prima di iniziare a vendere merce in spiaggia. Sono stati sequestrati 450 oggetti di bigiotteria, 45 capi d'abbigliamento, 73 borse e portafogli e 51 paia di occhiali.