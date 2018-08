Vogliono aprire un conto con carta d'identità falsa e assegno rubato: truffatori arrestati a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:34 - 02 Agosto 2018

Vuole aprire un conto concorrente usando un documento contraffatto, versando un assegno rubato. Una 33enne e il suo complice di 47 anni, entrambi napoletani con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri di Riccione. I fatti sono accaduti martedì a Cattolica. A far partire le indagini, i sospetti di una impiegata di banca di un istituto di credito in viale Toscana. La truffatrice si era presentata nella filiale chiedendo informazioni per aprire un conto corrente, esibendo un documento che ha insospettito l'impiegata. La carta d'identità non sembrava autentica e i dati presenti indicavano che la titolare avrebbe dovuto avere 26 anni mentre la donna presente sembrava più grande. Dopo aver avuto le informazioni richieste, la cliente si è allontanata. L'impiegata ha così avvisato i Carabinieri che, il giorno dopo, si sono appostati nei pressi della banca (sia all'interno che all'esterno). La truffatrice si è ripresentata agli sportelli in compagnia di un uomo, entrambi con atteggiamento sospetto. La donna ha così chiesto di poter aprire un conto corrente, versando un assegno di 4000 euro in suo possesso. In quel momento i Carabinieri si sono avvicinati chiedendo spiegazioni. E' così risultato che la carta d'identità era palesemente falsa e che l'assegno, emesso per la copertura dei danni di un sinistro stradale, era stato rubato. I dati del documento d'identità erano quelli della beneficiaria dell'assegno, una 26enne di San Clemente.

Sono in corso le indagini per capire se i due siano la punta dell'iceberg di una organizzazione truffaldina radicata in tutta Italia e su come siano riusciti ad entrare in possesso dell'assegno.

I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per truffa, sostituzione di persona, spendita di documenti falsi.