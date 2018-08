"Comportamenti inappropriati" nei confronti di bambini, comune di Rimini sospende due maestre: atti in Procura

Attualità

Rimini

| 12:03 - 02 Agosto 2018

Il Comune di Rimini ha consegnato al Procuratore della Repubblica i risultati della verifica interna riguardanti due insegnanti di scuola materna, verso le quali sono emersi solidi riscontri su due episodi di ‘comportamenti inappropriati’ nei confronti di bimbi.

Trasferite immediatamente ad altro servizio già dal momento in cui sono emersi i fatti, le operatrici sono attualmente sottoposte a procedimento disciplinare così come previsto dai regolamenti interni dell’ente.

La consegna alla Procura della Repubblica dei riscontri si configura, per l'amministrazione comunale di Rimini, come un naturale e obbligatorio approdo al fine di mettere in rilievo compiutamente i fatti e gli eventuali risvolti penali, con l'obiettivo inderogabile e assoluto di avere nella tutela e nella salvaguardia dei bambini il solo e unico scopo del servizio.

Si tratta di due episodi, al momento circoscritti, su cui l’amministrazione verificherà anche la sussistenza di eventuali comportamenti omissivi da parte di colleghe delle due insegnanti coinvolte.

L’amministrazione comunale, nel ringraziare ancora una volta coloro i quali attraverso segnalazioni o testimonianze permettono alla stessa di intervenire immediatamente, conferma la propria volontà di adottare tutte le misure a disposizione in proprio possesso e in ogni sede a sanzionare chi si rende colpevole di questi episodi, lesivi delle persone, delle famiglie, dello stesso corpo insegnante, che opera ogni giorno con estrema professionalità e passione per questo lavoro, e, in ultima analisi, anche della reputazione dell'Ente.