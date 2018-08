Riccione, ‘Nobili bugie’ a ‘Cinema in Giardino’: il cast del film incontra il pubblico

Eventi

Riccione

| 11:23 - 02 Agosto 2018

Primo evento in programma per il secondo ciclo di Cinema in Giardino, la rassegna estiva nell'arena di viale Lazio a Riccione Paese, a cura di Giometti Cinema, Comitato d'area Riccione Paese, Comune di Riccione.

Ospiti venerdì 3 agosto il regista Antonio Pisu e gli attori Raffaele Pisu e Paolo Rossi a presentare il loro Nobili Bugie.

Il cast incontrerà il pubblico per la presentazione del film alle ore 21:30 e per un aperitivo alle ore 20:00 prima della proiezione, al Pepper, accanto all'arena.



Nobili Bugie la black comedy in costume diretta da Antonio Pisu con un cast davvero eccezionale, che comprende: un'icona del cinema italiano come Claudia Cardinale accompagnata da Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti, Federico Tolardo, Nini Salerno, Tiziana Foschi, Paolo Rossi, Silvia Traversi, Gaia Bottazzi e Stefano Baldini. Oltre a questi noti interpreti, nei panni di nobili decaduti alle prese con intricati affari e intenzionati a risanare la loro tenuta approfittando delle ricchezze di tre sprovveduti ebrei, un cast d'eccezione composto da Gianfranco Civolani, Carlotta Miti, Tita Ruggeri, Luciano Manzalini, Eraldo Turra, Leo Mantovani, Roberta Capua, Aura Rolenzetti, Gianni Morandi, inaspettata comparsa in un divertente cameo, e molti altri.



Orario proiezioni 21:30. Il costo del biglietto è di 5 Euro, l'abbonamento che consente la visione di 5 film a scelta è di 20 Euro. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo al Cinepalace (tel. 0541 605176).

Informazioni: Ufficio Cultura tel. 0541 426031, IAT Informazioni e accoglienza turistica tel. 0541 426050