La falsa email dello Studio Legale: tempestati centinaia di riminesi, attenzione alla truffa

Cronaca

Rimini

| 06:49 - 05 Agosto 2018

Occhio alle finte mail provenienti da studi legali che invitano a scaricare sentenze o altri documenti. In questi giorni centinaia di riminesi hanno ricevuto dei messaggi più o meno con questo tono:

Con la presente le scrivo in nome e per conto del mio assistito Sig. Alberto Perina per diffidarla dal proseguire con l’attività lesiva e dichiaramente diffamatoria del diritto all’immagine, al nome, alla dignità e alla riservatezza del mio assistito. Nella mail, poi, si chiede di scaricare la querela attraverso un pulsante.

Per aprire la querela prema sulla scritta 'Scarica documento'. La invito, pertanto, a sospendere ogni attività lesiva facendo presente che ho già ricevuto mandato per adire le vie legali e tutelare in sede civile e penali i diritti del mio assistito.

Distinti Saluti.

Studio Legale Ferrari

Via Largo Gemelli Agostino, Bitonto

Ed ecco che scatta la truffa! Si perchè se la mail la state consultando tramite smartphone ecco che in pochi istanti il vostro credito telefonico viene prosciugato.Se invece la state aprendo da PC potreste trovarvi di fronte al download di un file EXE malevolo (Virus)

A dire il vero la mail, sia nel contenuto che nelle informazioni ad esse correlate è fatta bene. Tanto è vero che alcuni studi di avvocati sono stati costretti a mettere un disco risponditore, ai numeri usati abusivamente dai truffatori, per spiegare ai mal capitati che loro non sono responsabili dell’invio della mail e tanto meno del raggiro che c’è dietro.

La truffa del finto atto giudiziario gira da qualche anno e, ciclicamente, viene attivata in zone diverse per tentare di raggirare qualche persona meno attenta. Sono molte le persone che in questi giorni sono state colpite nel riminese. I consigli sono i consueti e legati principalmente al buon senso: non seguire link o aprire i file “sospetti”; cestinare l’ e-mail; procedere ad un costante aggiornamento del proprio antivirus.