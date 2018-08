Verucchio si illumina con "Calici e Stelle", vino e suggestioni nei balconi naturali del paese l'8 e 9 agosto

Eventi

Verucchio

| 10:44 - 02 Agosto 2018

Torna nel suggestivo scenario del Centro storico di Verucchio l'appuntamento con "Calici e Stelle". L'Associazione Pro Loco, in collaborazione l'Associazione "Verucchio Insieme", promuove l'ottava edizione dell'evento, ideato dall'Associazione città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino. Appuntamento mercoledì 8 e giovedì 9 agosto: dalla Rocca Malatestiana e dai tanti balconi naturali del paese, si potrà ammirare un panorama vastissimo e degustare i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo e non solo. Per farlo è necessario acquistare alle casse il calice con tasca e 5 coupon inclusi, al prezzo di 10 euro. "Calici e Stelle" offre ai suoi visitatori anche musica dal vivo e stand gastronomici con formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta, hamburger, tigelle emiliane, polpette e pesce fritto al cartoccio. La Rocca Malatestiana dopo la Francia e l'Argentina quest'anno ospiterà la Spagna con i suoi vini, la sua musica e i suoi sapori. Inoltre al castello, come ogni anno, un gruppo di Astrofili dell'Osservatorio di Saludecio offrirà al pubblico tutti gli strumenti necessari a carpire ogni segreto depositato nelle stelle. Al Museo archeologico anche quest'anno saranno protagonisti i vini bianchi frizzanti in una veste nuova: "Cozze e Bollicine" accompagnate da musica Folk romagnola, con ballerini che insegneranno a ballare le uniche e inimitabili danze romagnole. Il museo sarà aperto gratuitamente, ci saranno visite guidate a tema.

Il piacere del buon vino sarà il 'fil rouge' di entrambe le serate e nessuno ne rimarrà escluso, gli stessi esercizi pubblici e i ristoranti della città partecipano attivamente all'evento con le più svariate iniziative e attività. Quest'anno i posti auto raddoppiano perchè saranno a disposizione tutti i campi sportivi di Verucchio. La collaborazione con le forze dell'ordine locali, infine, garantirà uno scrupoloso servizio di sicurezza pubblica.







Le immagini sono di Giacomo Cecchetti