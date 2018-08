Gatto smarrito nella zona di via Olindo Tomasetti. Segnalazione a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 08:31 - 02 Agosto 2018

Il nostro gatto Ciccio non torna a casa da due giorni...si è smarrito nella zona di Via Olindo Tomasetti in Novafeltria,nella notte di lunedì 30 Luglio. È tutto nero pelo lucido,bello grosso e grassottello,su di un orrecchio ha un piccolo taglio.Porta il collare antipulci. Chi lo vede dia notizie al numero 3926829255.Si ringrazia della collaborazione.