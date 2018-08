Weekend di ricordi e cultura con "Miniera in festa" a Perticara, tra musica, storie e buon cibo

Eventi

Novafeltria

| 07:53 - 02 Agosto 2018

Recuperare la memoria storica e la cultura legata al giacimento di zolfo, chiuso nel 1964, nel quale lavoravano 1.600 operai. È questo l’obiettivo della tre giorni di eventi: “Miniera in festa”, che si svolgerà dal 3 al 5 agosto nel borgo di Miniera (frazione di Novafeltria) grazie all’impegno dell’associazione Minatori di Miniera di Novafeltria.

Si comincia venerdì 3 agosto con “Miniera rock”: dalle 19,30 apertura del bar e degli stand e alle 21 concerto dei ‘Moka club’.

Sabato 4 agosto è la giornata di festa in onore della Madonna. Alle 9,30 escursione storica guidata “Sulle orme dei minatori”, giunta alla sesta edizione. Alle 12,30 apertura degli stand, alle 16 sperimentazioni scientifiche e fusione dello zolfo con Fernando Moretti, alle 18 apertura degli stand per la cena. Alle 20 verrà celebrata la messa in onore della Madonna nella Chiesa di santa Barbara, con processione e fiaccolata per le vie del paese di Miniera, accompagnati dalla Banda musicale Minatori di Perticara. Una tradizione che si rinnova da settant’anni nel primo sabato di agosto, istituita dai minatori e fino ad oggi tramandata. Infine alle 21,30 spettacolo in piazza con il gruppo de ‘Le Sirene danzanti’.

Domenica 5 agosto si conclude l’evento con la commemorazione dei caduti. Alle 11 messa nella Chiesa di Santa Barbara e deposizione delle corone di alloro sulle lapidi dei minatori, alla presenza delle autorità. Alle 12 aperitivo e poi apertura degli stand. Nel pomeriggio divertimento per i bambini e i ragazzi con la gimkana del minatore, piadina con la nutella in premio. Dalle 17 apertura degli stand e alle 21 si conclude con la musica di Patrizia Ceccarelli.

Tante le iniziative che si svolgeranno grazie a tutti i volontari, discendenti dei minatori del paese, animati dallo spirito di conservazione della memoria storica e della cultura legata alla loro miniera di zolfo.

Una memoria recente di cui non si vogliono perdere le tracce affinché non si perda il ricordo di generazioni di minatori che attraverso il loro duro e pericoloso lavoro hanno determinato la nascita e la crescita del paese di Miniera oltre al sviluppo dell’intero territorio.

Per prenotazioni pranzo e tavoli (consigliata): 339 5246411 – 340 3301322