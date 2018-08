Incidente mortale a Santarcangelo: la vittima è Alex Casadei, studente 18enne

Cronaca

| 07:21 - 02 Agosto 2018

Si chiamava Alex Casadei il 18enne tragicamente scomparso in un grave incidente stradale mercoledì pomeriggio a Santarcangelo. Il giovane di Savignano Sul Rubicone, è finito contro un palo della luce in via San Bartolo; ha probabilmente perso il controllo del suo scooter dopo un sorpasso. Alex aveva compiuto 18 anni da neanche un mese (11 luglio), era studente all'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero di Forlimpopoli. Sul luogo dell'incidente è arrivato poco dopo anche Denis, il padre di Alex, di professione imbianchino, che è rimasto lungamente vicino al corpo del figlio. Ancora non è stata fissata la data dei funerali del giovane.



VIDEO: il luogo della tragedia