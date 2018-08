Rimini Calcio, poker nel test col Verucchio: gol di Cicarevic, Guibre (2) e Arlotti. Abbonamenti: 200

Sport

VillaVerucchio

| 22:24 - 01 Agosto 2018



VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Campidelli, Tentoni, Radu, Semprini, Mazzocchi, Tellinai, Vertaglia, Valenti, Muccioli, Baschetti, Leardini, Kabbori, Ugoplino, Clementi, Genovese, Sabbadini, Colonna Gianluca, Piergallini, Balducci, Fabbri, Colonna Riccardo, Michilli, Maurizi, Sanapo. All. Nicolini

RIMINI PRIMO TEMPO (3-5-2): Scotti; Venturini, Brighi, Petti; Simoncelli, Montanari, Battistini, Variola, Guibrè; Cicarevic, Cecconi.

RIMINI SECONDO TEMPO (3-5-2); Nava; Brighi, Marchetti, Cavallari; Buscè, Badjie, Alimi, Serafini, Viti; Volpe (18’ st. Serafino), Arlotti.



Il Rimini ha battuto sul campo di Villa Verucchio nel terzo test stagionale il Verucchio di Davide Nicolini, squadra di prima categoria per 4-0.

Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 con reti di Cicarevic (tiro dal limite), poi uscito per infortunio e doppietta di Guibre (uno dei più positivi nel primo tempo assieme a Venturini), protagonista di due belle iniziative personali.

Nella ripresa numerosi i cambi effettuati (si è messo in evidenza Buscè propositivo sulla fascia): a segno Arlotti con un colpo di testa su traversone dalla destra. A riposo Ferrani, Buonaventura e Tompte. Intanto gli abbonamenti sono diventati 200.



Nella foto (pagina Fb del Rimini Calcio) le squadre prima del fischio d'inizio