Crabs, la sfida di Capicchioni: "Dopo Maggioli arriverà un play-guardia straniero super. Voglio la B"

Sport

Rimini

| 21:27 - 01 Agosto 2018

La mossa dei Crabs di ingaggiare il veterano Michele Maggioli, 41 anni, un leader in campo e fuori, è giunta in un certo senso inaspettata. Anche perché il lungo pesarese, nelle ultime tre stagioni all’Andrea Costa Imola (nell’ultima stagione 20 minuti di media, 7 punti, 51% da due, 31% da tre, 74% dalla lunetta, 3,1 rimbalzi), è un giocatore dall’ingaggio pesante per una società – i Crabs – che ha tenuto sempre stretti i cordoni della borsa col risultato di ritrovarsi in serie C Gold. Evidentemente la sfida con RBR, l’altra squadra riminese, ha spinto Luciano Capicchioni ad invertire la rotta aprendo il portafoglio e coinvolgendo l’esperto giocatore, certamente un leader, in un discorso futuro. La prossima mossa annunciata sarà l’ingaggio da parte del Basket Rimini di un play-guardia straniero con passaporto europeo, anche lui con una forte esperienza. “Come Maggioli dovrà essere il traino per i giovani piccoli - dice Capicchioni battagliero come non mai - Maggioli sarà il maestro ideale per i giovani lunghi dei Crabs: Komazec, Popov e Chavdarov; sono ragazzi giovani, hanno talento, ma devono crescere e avere a che fare in allenamento con uno tosto come Maggioli potrà fare loro solo bene. La sua esperienza sarà fondamentale in questo campionato. Maggioli crede nel progetto dei Crabs e questo la dice lunga sulle nostre intenzioni”.

Capicchioni quali sarebbero?

“Cercheremo di centrare la promozione”.

Cosa? Abbiamo capito bene? Ma non doveva mollare tutto Luciano Capicchioni?

“Mi sarei ritirato, l’avevo detto, se fosse arrivato in porto il progetto per fare la serie B da parte di Corbelli e i ragazzi della Darsena. Riprendere la serie cadetta persa sul campo era il punto fondamentale. Sarei rimasto per fare settore giovanile come società satellite per poi col tempo mollare anche quello. Purtroppo hanno fatto saltare tutto il progetto: non hanno voluto concedere il palazzetto Flaminio...".

E Capicchioni è rimasto col cerino in mano…

“Ma se pensate che mi bruci vi sbagliate di grosso... Con la serie B ritrovata avevo portato in porto la barca. Avevo completato l’opera di traghettamento. Ora risalgo a bordo della barca e i Crabs salpano verso nuovi lidi. Parte il nuovo progetto”.

E la battaglia per il palas Flaminio a che punto è? E' ancora convinto che RBR non ne abbia diritto nonostante sia una società nuova di zecca, con un suo numero di matricola? Non c'è stato trasferimento di titolo da Sangtarcangelo...

“Ho scritto alla Federazione. Certe cose che sono successe mi sfuggono, voglio chiarimenti. Ad esempio, Santarcangelo rinuncia alla serie C Gold e si ritrova solo in una categoria sotto, la serie C Silver. Non è mai successo. Darò battaglia, voglio vederci chiaro”.



IL TECNICO Ancora in alto mare il tecnico. Conn Michele Catalani non si è raggiunto l’accordo, il discorso è aperto con Giovanni Lunghini, il coach bolognese che avrebbe dovuto guidare la squadra di serie B con l’avvento di Corbelli. Nelle ultime ore si è aperto un discorso con Sandro Guidi, classe 1965, triestino, già tecnico tra gli altri club del Cus Basket Torino e nel 2010 all’Acmar Ravenna, assistente di Bogdan Tanjevic a Trieste e in Nazionale, quindi a Conegliano e Ruvo di Puglia, con Renato Pasquali nello staff della Nazionale Cadetti (Under 16), poi alla guida di Foligno e Assisti in serie C. L’alternativa come già detto potrebbe essere per il settore giovanile la triade Zampolini (supervisore) con Firic e Radulovic (era a Bellaria) come tecnici con quest’ultimo in coppia con Renzo Galli a guidare la prima squadra. Insomma grandi manovre in corso.

Stefano Ferri