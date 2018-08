Cattolica Calcio, spunta un raggio di sole: l'esercizio provvisorio è possibile. E la Federcalcio dà l'ok

Sport

| 18:42 - 01 Agosto 2018

Sono giorni di febbrile attesa per i tifosi del Cattolica Calcio. Dopo il fallimento decretato dal tribunale il presidente Francesco Visino, rientrato in pista dopo le dimissioni, e il sindaco Mariano Gennari sono al lavoro per cercare di salvare il titolo sportivo e società Giovane Cattolica e permettere alla squadra di partecipare al campionato di Eccellenza conquistato sul campo.

A quanto pare un raggio di sole filtra nel buio della situazione esplosa in maniera inaspettata. Per quanto riguarda i vertici del calcio, sia regionale che nazionale, non ci sarebbe alcun ostacolo a permettere al Cattolica di fare l’Eccellenza in quanto non risultano pendenze a carico dei tesserati e con la Figc stessa: la gestione sportiva del presidente Visino è stata regolare. La palla allora viene rimandata alla curatela fallimentare: solo se il tribunale di Rimini concederà l’esercizio provvisorio l’attività sportiva potrà proseguire, altrimenti la Giovane Cattolica sarà cancellata e con essa se ne andrà il titolo sportivo in essere e una nuova società che eventualmente si formerà potrà essere affiliata alla Figc, ma potrà ripartire solo dalla Terza categoria.

Per ottenere l’esercizio provvisorio dal tribunale di Rimini Visino e gli altri soci hanno intavolato una trattativa con la curatela che sarebbe già ben avviata tanto che il commercialista cattolichino Pasquale Coppola ha già tutti gli atti pronti per la costituzione della nuova società e l’offerta da presentare. Da quanto trapela si devono però superare degli ostacoli burocratici che il fallimento ha creato a quanto pare legati al bando per i lavori allo stadio Calbi che vede coinvolti tra gli altri soggetti la stessa società Giovane Cattolica. Entro il 13 agosto il cerchio per la Federcalcio andrà chiuso: i tempi dunque sono stretti.

Se tutto andrà a buon fine come è negli auspici della città intera, Visino e i nuovi soci provenienti dal Gradara assieme al sindaco Mariano Gennari promuoveranno un progetto di azionariato diffuso già allo studio e pare, infatti, che attorno alla nuova società, priva di vecchi soci, ci sia un certo entusiasmo: sono numerose le persone, infatti, che si sono dette disposte a dare un aiuto. Si vuole creare un club aperto a tutti e inoltre altre iniziative sono in cantiere per far sì che una nuova alba splenda sul pallone giallorosso.

Stefano Ferri