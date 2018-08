Cinema, La Vela Illuminata arriva a Montegridolfo con il film 'The most beautiful day'

Eventi

Montegridolfo

| 18:32 - 01 Agosto 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Venerdì 3 agosto la Vela si ferma a Montegridolfo (piazza Matteotti) con il film The most beautiful day di di Florian David Fitz con Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara e Rainer Book.

Due giovani malati, il bizzarro pianista Andi e lo spensierato Benno, decidono di fuggire dalla clinica e di mettersi in viaggio verso l’Africa per l’ultima grande avventura della loro vita. Un road-movie campione di incassi in Germania che, tra esperienze tragicomiche e momenti drammatici, pone intense riflessioni sul senso della vita.