VIDEO: finisce con lo scooter contro un palo della luce, muore un 18enne a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 18:00 - 01 Agosto 2018

Tragico incidente, mercoledì pomeriggio, a Santarcangelo dove un 18enne ha perso la vita schiantandosi a bordo del prorpio scooter. E’ accaduto poco prima delle 17 in via San Bartolo quando il centauro è andato a sbattere violentemente contro un palo della luce. Sul posto sono tempestivamente giunti un’ambulanza e un’auto medicalizzata del 118 ma inutilmente, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, originario di Savignano. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale di Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 18enne abbia superato un trattore che lo precedeva e, per cause da accertare, non sia più stato in grado di controllare il proprio veicolo.