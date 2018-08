Riccione, vendono alcolici ai minorenni: è il nono locale in Riviera chiuso dal questore dall'inizio estate

Cronaca

Riccione

| 17:40 - 01 Agosto 2018

Salgono a nove i provvedimenti, firmati quest'estate dal questore di Rimini Maurizio Improta, adottati per motivi di pubblica sicurezza nei confronti di altrettanti locali e negozi della Riviera. E' stata notificata la chiusura per 15 giorni, in base all'articolo 100 del Tulps, a un locale del centro di Riccione, sorpreso a vendere alcolici a minori di 16 anni. Il locale controllato dalla polizia amministrativa e municipale di Riccione è risultato punto di ritrovo per minorenni. La polizia aveva inoltre colto sul fatto un barista a servire uno 'shottino' di vodka a una 15enne. In luglio, inoltre, alcune lamentale erano state presentate per disturbo della quiete pubblica per l'assembramento persistente di giovani dopo le 2 di notte. Il provvedimento del questore, oltre a sospendere la licenza del locale per 15 giorni, intima di cancellare le pubblicità per alcolici a prezzi stracciati sui social. Si tratta, appunto, del nono provvedimento di chiusura dall'inizio dell'estate. Il 23 luglio è stato chiuso un chiosco a Rimini per lo stesso motivo, vendita di alcol a minorenni, e nelle settimane precedente tre market del lungomare. Infine per tutta una serie di motivi, sempre legati alla sicurezza pubblica, all'indomani della Notte Rosa all'inizio di luglio, sono state sospese le licenze per i balli nelle ore notturne, di quattro locali del Marano, zona della movida in spiaggia di Riccione.