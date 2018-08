Basket C Gold, colpo dei Crabs: tesserato il lungo classe 1977 Michele Maggioli, ex Jesi e Imola

Sport

Rimini

01 Agosto 2018

E’ il veterano Michele Maggioli (foto da pagina fb dell'Andrea Costa Imola), classe 1977, il primo acquisto dei Crabs Rimini. L’ufficializzazione è avvenuta martedì pomeriggio sul sito del club biancorosso dopo la firma del giocatore nato a Pesaro e che nelle ultime tre stagioni ha militato nell’Andrea Costa Imola. In precedenza è stato un punto di forza dell'Aurora Jesi. Il lungo nella sua lunga carriera può vantare 50 presenze e 201 punti con la maglia della Nazionale.

"Maggioli è un giocatore ben conosciuto nel panorama cestistico italiano non solo per la sua duttilità ma per lo spirito di sacrificio e soprattutto per la leadership" lo descrivono i Crabs Rimini.

Maggioli è un lungo atipico per la sua altezza (212 centimetri): ha un buon tiro frontale, una buona visione di gioco e la capacità nel passaggio. In difesa, grazie anche ai suoi centimetri, è un intimidatore come pochi, grazie alla sua immensa apertura di braccia ed al suo tempismo."Possiamo affermare che Maggioli darà un aiuto fondamentale alla squadra e al settore giovanile per far crescere i giovani emergenti del vivaio riminese - continuano i Crabs - Con questo acquisto la compagine di Capicchioni/Zampolini fa comprendere ai tifosi che vorrà disputare il prossimo campionato di C Gold da protagonista e non solo come outsider. Ottimo realizzatore Michele è un giocatore potente ed in grado di organizzare con sapienza il gioco di squadra, un acquisto voluto proprio per l’obiettivo di far decollare i “pulcini” di belle speranze dei “granchi”."