Lavori irregolari al Centro islamico di Rimini, Comune chiede ripristino delle opere edilizie

Attualità

Rimini

| 17:25 - 01 Agosto 2018

Con una propria ordinanza, il Comune di Rimini ha ingiunto alla proprietà, al tecnico progettista, e al presidente dell’associazione Al Tawhid - Centro Islamico di Rimini in qualità di detentore, di provvedere alla rimozione, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, delle opere di ristrutturazione edilizia consistenti nel cambio di destinazione d’uso da funzione produttiva d1 a funzione di tipo religioso c4 realizzate presso l’immobile sito in Via San Nicolò 11. Un’ordinanza di ingiunzione che si configura come atto dovuto a seguito degli accertamenti avvenuti nei mesi scorsi nel corso dei quali è stata riscontrata la realizzazione di opere avvenute senza titolo. Il Centro islamico avrà 120 giorni per apportare le modifiche richieste.