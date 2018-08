Gli appuntamenti di 'Estate viva Santarcangelo' per il fine settimana

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:54 - 01 Agosto 2018

Anche questo fine settimana la rassegna “Estate viva Santarcangelo” prosegue con un ricco calendario di eventi: venerdì 3 agosto torna “Saluti dalla Festa delle Contrade” che quest’anno rende omaggio al pittore e giocatore di tamburello Quinto Bonfè, mentre sabato 4 in piazza Ganganelli il “Mercatino notturno di mezza estate” sostituisce la Casa del Tempo. Domenica 5 e lunedì 6 agosto alla Pieve Romanica sono invece in programma due concerti della Sagra musicale Malatestiana di Rimini.



Si parte dalle ore 18 di venerdì 3 agosto con l’ottava edizione di “Saluti dalla Festa delle Contrade”, organizzata da Noi della Rocca e Seven Ars, che apre la serata con la mostra di auto d’epoca per le vie del centro. Alle 19,30 via Cesare Battisti si trasformerà nella “Via del Mare” – con menù e proposte a base di pesce – mentre in via della Cella e in piazzetta dei Signori è in programma la “Ligaza di contrada”. A seguire prenderanno il via gli spettacoli: alle 20,45 gli alunni della scuola Pascucci e della scuola di musica Giulio Faini si esibiranno nel concerto “Gli strumenti rubati” in piazza Monache (che ospiterà anche alcune video-istallazioni di Bonfè e di altri pittori santarcangiolesi). Alle 21 i pianoforti animeranno la scalinata di via Saffi mentre allo Sferisterio si potrà assistere alla partita di tamburello in onore di Quinto Bonfè. Alle 21,15 in piazzetta Galassi il recital poetico “Sopra il cielo delle Contrade”, basato sulle opere di Gianni Fucci e Serino Baldazzi, e nel giardino Pedretti i monologhi de “Il circolo della vita” mentre alle 21,30 da piazza Ganganelli partirà la passeggiata nelle Contrade e avrà inizio il concerto del quartetto “Sogno” in piazza Monache. Chiuderà la serata la performance “La vita è bella” (ore 23, piazza Galassi).



Sabato 4 agosto, invece, il “Mercatino notturno di mezza estate” prenderà il posto del mercato d’antiquariato La Casa del Tempo che tornerà la prima domenica di settembre: dalle ore 18, piazza Ganganelli si riempirà con oltre 70 bancarelle di antiquariato, vintage, artigianato e design.



Domenica 5 e lunedì 6 agosto, infine, la Sagra musicale Malatestiana si sposta alla Pieve Romanica di San Michele con due concerti di musica classica. Il primo appuntamento, alle ore 21,30 di domenica 5 agosto, vedrà protagonisti Alberto Casadei, Claudio Casadei e Paolo Biondi del “PianoCellosTrio” mentre lunedì 6 agosto – sempre alle 21,30 – è in programma il concerto degli allievi del classe di pianoforte del Maestro Roberto Prosseda. I concerti sono organizzati nell’ambito del Campus Internazionale di Musica dell’Associazione Musicale ClassicAllMusic, per informazioni e prenotazioni: 0541/793811 – www.sagramusicalemalatestiana.it – www.classicallmusic.com.