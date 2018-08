Per festeggiare i 30 anni del locale, al Cocoricò arriva Deadmau5

Eventi

Riccione

| 16:51 - 01 Agosto 2018

La prestigiosa stagione dei 30 anni del Cocoricò, entra nel clou della sua programmazione con il ritorno in Italia della Guest Star internazionale più gettonata dell’ultimo decennio: Deamau5. Venerdì 3 Agosto, Deadmau5 (pronunciato "Deadmouse"), inizierà, proprio dal Cocoricò, il suo "World Tour" 2018. Una lunga tournee di oltre tre mesi durante la quale l'artista canadese presenterà oltre 50 spettacoli nei locali più prestigiosi di tutto il mondo, con tappe in Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Messico, Regno Unito e Irlanda.

“Joel Thomas Zimmerman, meglio conosciuto come Deadmau5” sottolinea Fabrizio De Mesi, Ceo di Fdm, presentando l’evento, “ è un artista che si definisce un "produttore" e non sopporta chi lo chiama Dj: Ritiene infatti che il dj non esista più, che sia una parola vuota, e che la vera bravura la si veda nello studio e nelle produzioni di canzoni che piacciano prima a chi le compone e poi a chi le ascolta: Il suo stile musicale è facilmente riconoscibile ma difficilmente si inserisce in un genere specifico: lo stesso Joel non sa dare ad esso una definizione più precisa di "musica elettronica, in mancanza di un nome migliore" .

Alcune curiosità sul personaggio ne fanno una vera star. Durante le sue esibizioni Deadmau5 indossa la "Mau5head", una sorta di maschera gigante che raffigura la testa di un topo, solitamente di colore rosso, blu o nero, diventata nel tempo una vera icona per le nuove generazioni, con tanto di tutorial su Youtube per riprodurla e indossarla durante i suoi concerti. Deadmau5 ha ricevuto negli ultimi anni vari riconoscimenti internazionali; tra i più significativi quello di "Producer of 2007", assegnato dalla rivista internazionale DJ Mag, e "deejay/producer/remixer of the year 2008", del portale musicale on-line Beatport, supportato da moltissimi Dj internazionali, tra cui Tiësto, Armin van Buuren, David Guetta, Calvin Harris, Fedde Le Grand, Carl Cox.. Al Cocoricò si prospetta il tutto esaurito.