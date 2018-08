La tanto attesa Carta d’Identità Elettronica è arrivata a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 16:38 - 01 Agosto 2018

La tanto attesa Carta d’Identità Elettronica (CIE) è arrivata a Poggio Torriana, ed è buono il bilancio nel primo giorno di rilascio. Infatti le richieste per la nuova CIE sono state già dodici solo al primo giorno dall'orario di apertura dello sportello di Poggio Berni. I primi a richiederla, dopo il Sindaco Amati, sono un'intera famiglia (I Della Pasqua), in particolare con le due figlie minori. Nella mattinata si è registrato anche un caso d'eccezione di rilascio urgente della carta d'identità cartacea; questa modalità è possibile solo su presentazione della documentazione idonea che ne motivi la necessità, come ad esempio la prenotazione di un biglietto aereo o la partecipazione ad un concorso o bando pubblico. Infatti, la nuova CIE non viene rilasciata il giorno stesso come la precedente, ma spedita dal Ministero al domicilio richiesto, entro sei giorni lavorativi, con raccomandata. Il 60% degli aventi diritto si è anche espresso favorevolmente sulla donazione degli organi. Su dodici, sei erano uomini, di cui uno di cittadinanza straniera, e sei donne. Non ci sono stati disagi nell'attesa, stimata attorno ai 13 minuti contro i 25 previsti.

Da martedì 1 Agosto la CIE si potrà richiedere, senza appuntamento, esclusivamente nella sede di Poggio Berni negli orari di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico: lunedì e venerdì 10-13; mercoledì e sabato 8:30-13; giovedì 10-14 (nel mese di agosto, come di consueto, gli uffici comunali saranno chiusi di sabato.)

Le carte d’identità cartacee rimangono valide fino alla scadenza: non sarà necessario cambiarle, ma comunque sarà possibile farlo.

Per ulteriori informazioni si può accedere al sito www.comune.poggiotorriana.rn.it o contattare l'URP allo 0541629701 int. 1-1 o l' e-mail urp@comune.poggiotorriana.rn.it